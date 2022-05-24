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2 часа назад

Звезды, которые развелись из-за особенных детей

New Magazine

Не все готовы нести такое бремя.

Звезды, которые развелись из-за особенных детей
Фото: New MagazineNew Magazine

Лянка Грыу

Недавно стало известно, что актриса развелась с мужем после 12 лет брака. По признанию самой Лянки, это произошло из-за ребенка.

После того, как у единственного сына Лянки Грыу Максима диагностировали аутизм, паре пришлось улететь за границу. Мальчику требовался особый уход и соответствующее лечение. Это стало серьезным испытанием для знаменитых супругов.

Эвелина Бледанс

Александр Семин стал третьим мужем Эвелины Бледанс. В этом браке родился особенный ребенок с синдромом Дауна. Шесть лет они вместе воспитывали сына Семёна, а потом случился развод. Актриса скрывала его от общественности и даже близких подруг целый год.

Как призналась Бледанс:

“Я думала, что проживу с мужем до конца дней, а в итоге осталась одна с ребенком-инвалидом”.

Светлана Бондарчук

У Светланы и Сергея Бондарчука тоже родилась особенная дочь. Варя родилась раньше срока, из-за этого у нее возникли проблемы со здоровьем. Девочке поставили диагноз ДЦП и аутизм.

13 лет звездная чета скрывала девочку от посторонних глаз. Все это время девочка находилась в специализированном пансионате за границей. После развода Светланы и Федора Варвара вернулась домой. Она закончила учебу и стала вполне самостоятельной девушкой.

Данко

Вторая дочь певца Агата родилась с диагнозом ДЦП. В первое время Данко делал все возможное, чтобы помощь семье, посещал различные ток-шоу, где просил о помощи. Но затем просто выдохся морально. Данко отказывался помогать больной дочери и винил во всем бывшую жену. Певец даже подозревал, что ребенок не от него.

Александр Цекало

Когда-то Александр Цекало и Лолита Милявская были не только творческим союзом, но и семейной парой. Они долго не могли иметь детей. В 1998 году Лолита наконец-то стала мамой. У пары родилась особенная дочка Ева. Цекало перестал интересоваться жизнью девочки. По слухам, артист просто испугался воспитывать особенную дочь.

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