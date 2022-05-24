Жанна Эппле рассказала о тайном романе с Гаркалиным

Актриса Жанна Эппле в беседе с изданием «Вокруг ТВ» вспомнила о коротком романе с коллегой Валерием Гаркалиным.
Актеры познакомились на съемочной площадке сериала «Белые одежды».
«Мы были немного влюблены друг в друга. Но у всех были семьи. Мы себе ничего не позволили. Мы потом остались друзьями на всю жизнь», — рассказала Эппле.
Жанна Эппле носила под сердцем ребенка, когда между ней и Валерием Гаркалиным вспыхнули чувства.
Телеведущая поделилась, что в марте 2020 года, накануне пандемии, Валерий Гаркалин позвонил ей и предложил работу. Артист преподавал в ГИТИСе и хотел открыть курс вместе с Жанной. Но актриса отказалась – выбрала работу в театре и кино.
В ноябре 2021 года Валерия Гаркалина не стало.
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