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1 час назад

Жанна Эппле рассказала о тайном романе с Гаркалиным

Мира Маркина

Актриса Жанна Эппле в беседе с изданием «Вокруг ТВ» вспомнила о коротком романе с коллегой Валерием Гаркалиным.

Жанна Эппле рассказала о тайном романе с Гаркалиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актеры познакомились на съемочной площадке сериала «Белые одежды».

«Мы были немного влюблены друг в друга. Но у всех были семьи. Мы себе ничего не позволили. Мы потом остались друзьями на всю жизнь», — рассказала Эппле.

Жанна Эппле носила под сердцем ребенка, когда между ней и Валерием Гаркалиным вспыхнули чувства.

Телеведущая поделилась, что в марте 2020 года, накануне пандемии, Валерий Гаркалин позвонил ей и предложил работу. Артист преподавал в ГИТИСе и хотел открыть курс вместе с Жанной. Но актриса отказалась – выбрала работу в театре и кино.

В ноябре 2021 года Валерия Гаркалина не стало.

Ранее «Рамблер» рассказывал о новом романе Джонни Деппа.

Звёзды,Жанна Эппле,
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