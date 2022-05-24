Боня и Борисова рассказали, сколько лет обходятся без интима

Телеведущие Виктория Боня и Дана Борисова стали гостьями Rutube-шоу «Злые языки». Девушки откровенно отметили на вопросы ведущих о личной жизни.
Обе женщины признались, что интим без серьезных отношений их не интересует.
«Я так давно не видела обнаженного мужского тела, у меня четыре с половиной года не было секса. Я в этом плане обратила внимание на одно интервью Виктории, где она честно говорит, что у нее не было полтора года. Наступил такой возраст, когда уже не хочется лишь бы с кем для галочки», — поделилась Борисова.
«У меня будет 30 декабря ровно два года», — уточнила Боня.
Виктория в течение семи лет состояла в отношениях с Алексом Смерфитом – сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита. От Алекса телеведущая родила дочь. Недавно Анджелине Летиции исполнилось 10 лет.
У Даны Борисовой есть дочь Полина. Отцом девочки является бизнесмен Максим Аксенов. В 2016 году Дана и Максим расстались.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, за что Викторию Боню выгнали с красной дорожки Каннского фестиваля.