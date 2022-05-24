Боня и Борисова рассказали, сколько лет обходятся без интима

«Я так давно не видела обнаженного мужского тела, у меня четыре с половиной года не было секса. Я в этом плане обратила внимание на одно интервью Виктории, где она честно говорит, что у нее не было полтора года. Наступил такой возраст, когда уже не хочется лишь бы с кем для галочки», — поделилась Борисова.