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56 минут назад

Боня и Борисова рассказали, сколько лет обходятся без интима

Мира Маркина

Телеведущие Виктория Боня и Дана Борисова стали гостьями Rutube-шоу «Злые языки». Девушки откровенно отметили на вопросы ведущих о личной жизни.

Боня и Борисова рассказали, сколько лет обходятся без интима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обе женщины признались, что интим без серьезных отношений их не интересует.

«Я так давно не видела обнаженного мужского тела, у меня четыре с половиной года не было секса. Я в этом плане обратила внимание на одно интервью Виктории, где она честно говорит, что у нее не было полтора года. Наступил такой возраст, когда уже не хочется лишь бы с кем для галочки», — поделилась Борисова.

«У меня будет 30 декабря ровно два года», — уточнила Боня.

Виктория в течение семи лет состояла в отношениях с Алексом Смерфитом – сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита. От Алекса телеведущая родила дочь. Недавно Анджелине Летиции исполнилось 10 лет.

У Даны Борисовой есть дочь Полина. Отцом девочки является бизнесмен Максим Аксенов. В 2016 году Дана и Максим расстались.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, за что Викторию Боню выгнали с красной дорожки Каннского фестиваля.

Звёзды,Максим Аксенов,Дана Борисова,Виктория Боня,
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