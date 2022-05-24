Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
50 минут назад

Как постарела Шакира

Мира Маркина

Пик карьеры певицы Шакиры пришелся на нулевые. Она записала множество синглов и клипов, которыми покорила свою аудиторию. В ее творчестве смешались разные жанры, понятные представителям разных народов и национальностей, что помогло ей собрать лояльную аудиторию. В материале "Рамблера" — о том, чем занимается Шакира сейчас.

1/7 В ее творчестве смешались разные жанры, понятные представителям разных народов и национальностей, что помогло ей собрать лояльную аудиторию.
Фото: Кадр из видео
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Пик карьеры певицы Шакиры пришелся на нулевые. Она записала множество синглов и клипов, которыми покорила свою аудиторию.
Фото: Кадр из видео
3/7 Большую часть своего времени артистка посвящает общественной деятельности и заботе о семье.
Фото: Кадр из видео
4/7  Она встречается с футболистом Жераром Пике и живет с ним в Барселоне вместе с двумя детьми. Также Шакира — Посол доброй Воли ЮНИСЕФ.
Фото: legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 Она сотрудничает со многими благотворительными организациями, помогающим детям в Латинской Америке.
Фото: Кадр из видео
6/7 С 2017 года она не выпустила ни одного студийного альбома, но регулярно сообщает о релизах новых сигналов и клипов. По слухам, она продолжает готовить новый альбом, с которым планирует вернуться н большую сцену, однако, удасться ли ей вновь произвести такой фурор, как раньше — вопрос спорный.
Фото: legion-media.ru
7/7 Шакире 45 лет, она продолжает держать себя в хорошей форме и выглядит соответствующее, а вот зажигательных танцев на сцене она не показывала довольно давно.
Фото: Кадр из видео

Большую часть своего времени артистка посвящает общественной деятельности и заботе о семье. Она встречается с футболистом Жераром Пике и живет с ним в Барселоне вместе с двумя детьми. Также Шакира — Посол доброй Воли ЮНИСЕФ. Она сотрудничает со многими благотворительными организациями, помогающим детям в Латинской Америке.

С 2017 года она не выпустила ни одного студийного альбома, но регулярно сообщает о релизах новых сигналов и клипов. По слухам, она продолжает готовить новый альбом, с которым планирует вернуться н большую сцену, однако, удасться ли ей вновь произвести такой фурор, как раньше — вопрос спорный. Шакире 45 лет, она продолжает держать себя в хорошей форме и выглядит соответствующее, а вот зажигательных танцев на сцене она не показывала довольно давно.

Звёзды,Фото,Жерар Пике,Шакира,ЮНИСЕФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители