Как постарела Шакира

Пик карьеры певицы Шакиры пришелся на нулевые. Она записала множество синглов и клипов, которыми покорила свою аудиторию. В ее творчестве смешались разные жанры, понятные представителям разных народов и национальностей, что помогло ей собрать лояльную аудиторию. В материале "Рамблера" — о том, чем занимается Шакира сейчас.

Шакире 45 лет, она продолжает держать себя в хорошей форме и выглядит соответствующее, а вот зажигательных танцев на сцене она не показывала довольно давно.

С 2017 года она не выпустила ни одного студийного альбома, но регулярно сообщает о релизах новых сигналов и клипов. По слухам, она продолжает готовить новый альбом, с которым планирует вернуться н большую сцену, однако, удасться ли ей вновь произвести такой фурор, как раньше — вопрос спорный.

Большую часть своего времени артистка посвящает общественной деятельности и заботе о семье. Она встречается с футболистом Жераром Пике и живет с ним в Барселоне вместе с двумя детьми. Также Шакира — Посол доброй Воли ЮНИСЕФ . Она сотрудничает со многими благотворительными организациями, помогающим детям в Латинской Америке.

С 2017 года она не выпустила ни одного студийного альбома, но регулярно сообщает о релизах новых сигналов и клипов. По слухам, она продолжает готовить новый альбом, с которым планирует вернуться н большую сцену, однако, удасться ли ей вновь произвести такой фурор, как раньше — вопрос спорный. Шакире 45 лет, она продолжает держать себя в хорошей форме и выглядит соответствующее, а вот зажигательных танцев на сцене она не показывала довольно давно.