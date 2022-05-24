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24 минуты назад

Наоми Кэмпбелл появилась на публике со своей годовалой дочерью

Родной город

52-летняя модель редко появляется в общественных местах со своим ребенком. Объективы фотокамер запечатлели маму с дочерью на Каннском кинофестивале.

Наоми Кэмпбелл появилась на публике с дочерью
Фото: Родной городРодной город

Накануне, 23 мая, звезда подиума присутствовала на ежегодном кинофестивале вместе с годовалой малышкой на руках. Крошка была одета в белое платье и пинетки. Имя ребенка до сих пор держится в тайне.

Добавим, модель ошеломила поклонников, объявив о рождении своей дочери в мае прошлого года. Свою беременность звезда не афишировала. Некоторые поклонники даже предполагают, что ребенок появился от суррогатной матери. Сама Кэмпбелл эту информацию никак не подтвердила.

Наоми также рассказала, что самый большой сюрприз, который ей преподнесло материнство — это большая бескорыстная любовь к ребенку.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
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