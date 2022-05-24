Наоми Кэмпбелл появилась на публике с дочерью

52-летняя модель редко появляется в общественных местах со своим ребенком. Объективы фотокамер запечатлели маму с дочерью на Каннском кинофестивале.

Фото: Родной город Родной город

Накануне, 23 мая, звезда подиума присутствовала на ежегодном кинофестивале вместе с годовалой малышкой на руках. Крошка была одета в белое платье и пинетки. Имя ребенка до сих пор держится в тайне.

Добавим, модель ошеломила поклонников, объявив о рождении своей дочери в мае прошлого года. Свою беременность звезда не афишировала. Некоторые поклонники даже предполагают, что ребенок появился от суррогатной матери. Сама Кэмпбелл эту информацию никак не подтвердила.