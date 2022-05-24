Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
46 минут назад

Бородина сравнила «Макдоналдс» в России и США

Мира Маркина

Телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала в соцсетях, как поехала ночью в аэропорт, чтобы поесть блюда, приготовленные в одном из работающих ресторанов «Макдоналдс». Однако посещение заведения расстроило звезду.

Бородина сравнила «Макдоналдс» в России и США
Фото: t.me/borodylia0803t.me/borodylia0803

Бородина посетовала, что вкус и качество еды не соответствовали ее ожиданиям.

«Кроме пирожка, я ничего съесть не смогла. Невкусно. Мне лично было невкусно. Я не поняла, поменяли они что-то или нет, но не то», — поделилась блогер.

Вместе с тем Бородина подчеркнула, что ей всегда нравился «Макдоналдс» в России.

«Для меня «Мак» в России всегда был самым вкусным. Я когда в Нью-Йорке его попробовала, думала, что там будет настоящий. Это было самое отвратительное, что я ела», — почеркнула телеведущая.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как приготовить культовые блюда из «Макдоналдс» дома.

Звёзды,Ксения Бородина,McDonald's,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители