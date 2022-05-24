Бородина сравнила «Макдоналдс» в России и США

Телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала в соцсетях, как поехала ночью в аэропорт, чтобы поесть блюда, приготовленные в одном из работающих ресторанов «Макдоналдс». Однако посещение заведения расстроило звезду.
Бородина посетовала, что вкус и качество еды не соответствовали ее ожиданиям.
«Кроме пирожка, я ничего съесть не смогла. Невкусно. Мне лично было невкусно. Я не поняла, поменяли они что-то или нет, но не то», — поделилась блогер.
Вместе с тем Бородина подчеркнула, что ей всегда нравился «Макдоналдс» в России.
«Для меня «Мак» в России всегда был самым вкусным. Я когда в Нью-Йорке его попробовала, думала, что там будет настоящий. Это было самое отвратительное, что я ела», — почеркнула телеведущая.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как приготовить культовые блюда из «Макдоналдс» дома.