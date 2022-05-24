Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II

По словам эксперта, монаршая особа появляется на публике только с кожаными сумками модели Diva британского бренда Launer, подбирая при этом для каждого мероприятия изделия разных цветов. Отмечается, что она предпочитает сумки данного бренда с 1968 года.

Специалист рассказал, что Елизавета II всегда носит с собой помаду марки Clarins и маленькое зеркало, чтобы подкрашивать губы во время торжеств. Писатель Салли Смит, в свою очередь, заявил, что королева также хранит в сумке очки для чтения и аккуратно сложенную купюру в 5 или 10 фунтов стерлингов, которые она обычно кладет в ящик для пожертвований в церкви.