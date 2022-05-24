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1 час назад

Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II

Lenta.ru

Британский модный консультант Гок Вана (Gok Wan) раскрыл содержимое сумки королевы Великобритании Елизаветы II. Соответствующий материал публикует News Week.

Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, монаршая особа появляется на публике только с кожаными сумками модели Diva британского бренда Launer, подбирая при этом для каждого мероприятия изделия разных цветов. Отмечается, что она предпочитает сумки данного бренда с 1968 года.

Специалист рассказал, что Елизавета II всегда носит с собой помаду марки Clarins и маленькое зеркало, чтобы подкрашивать губы во время торжеств. Писатель Салли Смит, в свою очередь, заявил, что королева также хранит в сумке очки для чтения и аккуратно сложенную купюру в 5 или 10 фунтов стерлингов, которые она обычно кладет в ящик для пожертвований в церкви.

«Одна из самых интересных и гениальных вещей в сумке Елизаветы II — крючок для этого аксессуара», — добавил Смит.

Помимо этого, эксперт заявил, что монарх всегда имеет при себе запасную пару перчаток, носовой платок, мятные леденцы и авторучку.

Звёзды,Салли Смит,Елизавета II,
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