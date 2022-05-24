СМИ: звезды «Солнцестояния» Пью и Поултер встречаются

Звезды хоррора «Солнцестояние» вместе провели время на одном из пляжей Ибицы. Некоторые интернет-пользователи начали стоить предположения о возможном романе актеров.

Флоренс Пью в 2020 году встречалась с актером и режиссером Заком Браффом. Уилл Поултер был в отношениях с коллегой Ясмин Скотт. Пара не скрывала свой роман.