Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
47 минут назад

СМИ: звезды «Солнцестояния» Флоренс Пью и Уилл Поултер встречаются

Мира Маркина

Издание Daily Mail опубликовало фотографии британских актеров Флоренс Пью и Уилла Поултера. Пару заметили отдыхающей на Средиземном море.

СМИ: звезды «Солнцестояния» Пью и Поултер встречаются
Фото: Кадр из фильма "Солнцестояние"Кадр из фильма "Солнцестояние"

Звезды хоррора «Солнцестояние» вместе провели время на одном из пляжей Ибицы. Некоторые интернет-пользователи начали стоить предположения о возможном романе актеров.

Флоренс Пью в 2020 году встречалась с актером и режиссером Заком Браффом. Уилл Поултер был в отношениях с коллегой Ясмин Скотт. Пара не скрывала свой роман.

Ранее «Рамблер» писал о новом романе Шарлиз Терон.

Звёзды,Уилл Поултер,Шарлиз Терон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители