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1 час назад

Участница «Евровидения» от России рассказала о жизни в Петербурге

Lenta.ru

Певица, представлявшая Россию на «Евровидении-2021», Manizha (Манижа Сангин) рассказала, что несколько лет прожила в Санкт-Петербурге. Своим мнением об этом городе она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Манижа рассказала о жизни в Петербурге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Manizha отметила, что Северная столица ей ближе среди городов. Она оценила ее темп, архитектуру и жителей.

«В этом городе я написала более сотни песен. Если Петербург любит, то это сильно и надолго. Я это чувствую уже много лет. И это взаимно», — отметила певица.

Участница конкурса также рассказала, что родилась в Москве и провела детство в районе Строгино. На данный момент она проживает за городом, а в центр приезжает по работе.

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