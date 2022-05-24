Манижа рассказала о жизни в Петербурге

Певица, представлявшая Россию на «Евровидении-2021», Manizha (Манижа Сангин) рассказала, что несколько лет прожила в Санкт-Петербурге. Своим мнением об этом городе она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».
Manizha отметила, что Северная столица ей ближе среди городов. Она оценила ее темп, архитектуру и жителей.
«В этом городе я написала более сотни песен. Если Петербург любит, то это сильно и надолго. Я это чувствую уже много лет. И это взаимно», — отметила певица.
Участница конкурса также рассказала, что родилась в Москве и провела детство в районе Строгино. На данный момент она проживает за городом, а в центр приезжает по работе.