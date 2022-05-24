Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
1 час назад

Мадонна объявила кастинг на роль молодого любовника

Газета.Ru

Мадонна объявила кастинг на место своего будущего возлюбленного. Главное требование – молодому человеку должно быть в районе 20 лет, и он должен быть мускулистым. Об этом пишет издание The Mirror.

Мадонна объявила кастинг на роль молодого любовника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После расставания с 28-летним танцором Ахламаликом Уильямсом, Мадонна объявила "прослушивание" на роль будущего возлюбленного. По словам инсайдера, близкого к певице, у Мадонны очень строгие требования к кандидатам. В частности, потенциальный любовник должен быть молодым, мускулистым, без дряблых мышц, морщин и седых волос. Отмечается, что Мадонна категорически не хочет встречаться с кем-то своего возраста.

"Мысль о седых волосах или морщинах ее сильно отталкивает. Ей нужен крепко сложенный, горячий парень в возрасте около двадцати лет — тот, кто может идти в ногу с ней", — цитирует издание инсайдера, близкого к певице.

Он также уточнил, что Мадонна попросила свою команду подобрать ей несколько вариантов молодых людей.

"Это важный год для Мадонны, и она хочет, чтобы ее сопровождали на мероприятиях и помогали ей расслабиться за кулисами", — добавил он.

Звёзды,Мадонна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители