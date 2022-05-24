Чем закончились резонансные ДТП с участием российских звезд

Дорога может быть непредсказуемой, от аварий не защищает ни слава, ни успех.

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Пожалуй, самый известный случай ДТП произошел с актером театра и кино Михаилом Ефремовым. 8 июня 2020 года в Москве у дома номер три на Смоленской площади произошла страшная авария, которая попала на камеры многих очевидцев. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

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За рулем иномарки оказался Михаил Ефремов и, по словам очевидцев, был он в состоянии опьянения, «с трудом стоял на ногах». Наличие алкоголя в крови у артиста было подтверждено позже экспертизой.

Это дело получило огромный резонанс в прессе. Некоторые коллеги по цеху просили оправдать Ефремова за такой «проступок», другие требовали наказать по всей строгости.

Суд по делу состоялся 8 сентября 2020 года: актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также взыскали с артиста 800 тысяч рублей в пользу сына погибшего.

ДТП на дорогах Москвы происходило и с популярной ведущей телепроекта «Дом 2» Ксенией Бородиной. В июне 2014 года она попала в страшную аварию: машина звезды врезалась в автомобиль, едущий навстречу, перевернулась и врезалась в парапет.

По словам очевидцев, за рулем была именно ведущая, а на дороге она вела себя «неадекватно» — постоянно перестраивалась без поворотников, не соблюдала скоростной режим и подрезала другие автомобили. Также свидетели утверждают, что Ксения, когда выбралась из машины, была совсем трезвой.

Телеведущая же все эти обвинения отрицала и говорила, что за рулем автомобиля ее в тот вечер не было.

Но это не единственные проблемы на дороге Ксении. Не так давно выяснилось, что девушка рассекает по Москве с авторамкой, указывающей, что машина принадлежит сотруднику Управделами Президента РФ. Пока судебных разбирательств ей удалось избежать, но правоохранительные органы проводят проверку в отношении ведущей.

Далеко с не лучшей стороны показал себя за рулем певец Витас. 10 мая 2013 года он своем автомобиле Infiniti наехал на девушку-велосипедистку недалеко от Всероссийского Выставочного Центра.

После ДТП певец пытался скрыться с места происшествия, а затем отказался от медицинского освидетельствования. На видео, которые успели снять очевидцы, отчетливо видно, как он ударил ногой и оскорблял оперативников, которые прибыли на место происшествия.

Пострадавшая получила легкие травмы и была доставлена в больницу с переломом ноги. Позже она подала на певца в заявление в полицию за угрозы.

11 июля 2013 года Останкинский районный суд лишил Витаса водительских прав на полтора года, 26 августа того же года приговорил певца к штрафу в 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти.

Неприятности на дороге подстерегли и Диму Билана. В ночь с 18 на 19 сентября 2018 года певец ехал по Ленинскому проспекту в Москве, в какой-то момент певец отвлекся от дороги и въехал в другую легковую машину, которая стояла на светофоре, на скорости 40 км/ч. Никто из водителей не пострадал.

Позже артист рассказал в соцсетях, что вины не отрицает: он действительно помял багажник другой машине. Дима сам вызвал ДПС и бригаду скорой помощи, которая осмотрела водителей.