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14 минут назад

«Я разбит на куски»: рассказавшего о свадьбе Газманова постигло несчастье

Экспресс газета

40-летний завидный холостяк в последнее время все чаще делится с подписчиками личного микроблога важными откровениями. Совсем недавно Родион Газманов, например, раскрыл подробности бракосочетания.

«Я разбит на куски»: Родиона Газманова постигло несчастье
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

О свадебном путешествии старший сын Олега Газманова заговорил после многочисленных сообщений в прессе о женитьбе. Правда, артист упорно отрицает, что в скором времени ему предстоит поход в ЗАГС вместе с Ольгой Бузовой. Тем более, что мачеха Родиона совсем не прочь, чтобы успешная певица стала частью ее большой семьи.

На фоне слухов о торжестве завидный холостяк продолжает интриговать поклонников. На этот раз Родион выложил на своей странице в «Инстаграме*» стихотворение, в строках которого люди усмотрели постигшее любимца несчастье. Исполнитель хита «Люси» действительно может пребывать в подавленном состоянии, ведь его ужасно раздражают постоянные расспросы про частную жизнь.

«Я разбит на куски. Я кричу, я смеюсь невпопад.

Маракотова бездна кружится в моей голове.

Сотни тысяч невидимых рук меня тянут назад.

Сотни тысяч неведомых глаз провожают к тебе

Как стереть себе память? Я был бы забыть тебя рад.

Форматирую диски, рву письма, взываю к судьбе...».

Не исключено, что Родиона Газманова снова постигла неудача на амурном фронте. Не так давно парень рассказал печальную историю. Как-то раз молодой шоумен потерял голову от любви и даже решил сделать избраннице предложение. Своей возлюбленной он захотел преподнести шикарный подарок. Однако колечко от «Тиффани» так и понадобилось наследнику народного артиста России. Желание немного повременить с помолвкой стало судьбоносным. Теперь Родион считает, что некоторые люди приносят в нашу жизнь исключительно опыт.

«Очень сильное и глубокое стихотворение. Строки актуальны для многих... Для меня, как никогда именно сейчас. Впечатляюще, Родион. Браво!»; «Изумительные стихи! До глубины души!»; «Очень сильно написано! Рвет душу, каждой строчкой по сердцу! Мурашки по коже!» — похвалили подписчики творчество своего любимца.

Звёзды,Родион Газманов,Олег Газманов,
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