Звезды, которые набили татуировки в честь своих питомцев

Домашние животные являются огромной частью нашей жизни – они помогают нам пережить трудные времена, разделяют счастливые моменты и становятся верными друзьями. Связь владельцев со своими питомцами уникальна, поэтому неудивительно, что многие люди готовы увековечить эти особенные отношения в виде татуировки на своём теле. Рассказываем о десяти звёздах, которые набили тату в честь своих четвероногих друзей!

Фото: Petstory Petstory

Крис Эванс

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Капитан Америка в 2017 году подарил дом очаровательному боксеру смешанных пород, которого назвал Доджером. Актёр просто обожает своего четвероногого друга и часто восхищается им в социальных сетях, публикуя фото и видео с питомцем. В честь собаки Крис также набил тату – имя “Доджер” на своей груди. Это событие он прокомментировал на шоу Джимми Киммела в 2020 году, сказав:

“Это, вероятно, одна из самых искренних связей в моей жизни. Меня не нужно было долго уговаривать. Я никогда не пожалею об этой татуировке. Я жалел о нескольких в моей жизни, но не об этой”.

Майли Сайрус

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Поклонники певицы знают о её особенной любви к татуировкам. За свою жизнь Майли набила более 74 изображений; некоторые из них посвящены питомцам исполнительницы (которых, к слову, тоже немало – всего, по подсчётам журналистов, у автора хита “Wrecking Ball” было не менее 23 домашних животных).

На рёбрах Сайрус можно увидеть тату с портретом аляскинского кли-клая Флойда и подписью “With a little help from my fwends” (пер. – “с небольшой помощью моих друзей”), а на руках певицы набиты изображения её шелти по имени Эму и мордочка питбуля Мэри Джейн, которая умерла от рака в 2021 году.

Кроме того, у певицы есть татуировка с изображением рыбки Паблоу, которой Майли посвятила целую песню “Pablow the Blowfish”.

Дженнифер Энистон

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В 2012 году звезда сериала “Друзья” набила на ноге татуировку с именем Норман в честь своего любимого вельш-корги, умершего в возрасте 15 лет. Дженнифер объяснила, что представление о том, каково это потерять Нормана, стало вдохновением для эмоций её героини в трогательном фильме “Марли и я”.

“Я помню, как подумала, что никогда не переживала потерю домашнего животного. Поэтому просто представила это, – рассказывала актриса в интервью. – Жизнь Нормана в то время подходила к концу, поэтому это было несложно”.

А когда Дженнифер попросили назвать её любимое слово, она ответила: “Норман”.

Орландо Блум

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На груди всеми любимого Уилла Тёрнера из “Пиратов Карибского моря” вытатуировано сердце и имя Майти. Изображение посвящено лабрадудлю актёра, пропавшему в 2020 году. Орландо впервые показал своим фанатам татуировку в социальных сетях, а её значение объяснил в подписи:

“Майти теперь на другой стороне. После 7 дней поисков от рассвета до заката, сегодня, на 7-й день они завершились. Мы нашли его ошейник… На этой неделе я проплакал больше, чем казалось мне возможным, [слёзы] помогают мне пережить это и исцелиться… Я не оставил ни одного камня без внимания, прополз по всем ямам у дорог, обыскал каждый задний двор и русло ручья. Две собайки-ищейки тоже очень постарались. Я благодарен своему маленькому Майти, он показал мне истинный смысл преданности и доказал, что любовь вечна. Я уверен, он наблюдал сверху за мной, исследующим каждый двор, и знает, что я сделал все возможное. Он был для меня больше, чем компаньон. У нас с ним была душевная связь. Я прошу у тебя прощения. Я люблю тебя. Благодарю тебя. Покойся с миром, мое МОГУЧЕЕ (англ. Mighty, пер. – могучий) СЕРДЦЕ, мой маленький друг!”.

Джо Джонас и Софи Тёрнер

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Джо Джонас вместе со своей супругой – актрисой Софи Тёрнер обожают собак породы аляскинский кли-кай. Они завели сразу двух щенков-братьев этой породы, которых назвали, вдохновившись именами великих художников, – Порки Баския и Уолдо Пикассо. К сожалению, в 2019 году Уолдо погиб во время выгула в результате несчастного случая. Это событие стало большим ударом для звёздной пары – чтобы пережить трагедию, они даже обращались к психотерапевту. А чтобы навсегда оставить память о своём четвероногом друге, Джо и Софи набили парные татуировки с портретом любимца, которые опубликовали в социальных сетях с прощальными подписями.

Говард Стерн

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В 2002 году американский телеведущий приобрёл английского бульдога по имени Бьянка. Собака вскоре стала всеобщей любимицей и настоящей звездой. Говард часто брал её на свои выступления, Бьянка даже приняла участие в съёмках шоу “Топ-модель по-американски”.

В 2010 году жена Говарда, Бет, даже посвятила питомцу книгу об уходе за собаками, сказав, что это “руководство, которое я хотела бы иметь, когда мы привезли домой нашу малышку".

В 2012 году Бьянка скончалась, а в честь любимой собаки супруги набили на руках татуировки с её именем. В своём аккаунте в Twitter ведущий написал:

“Тяжелый день сегодня, друзья. Спасибо за все добрые сообщения. Обнимите свою собаку за меня сегодня вечером”.

Пинк

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Обладательница многочисленных Грэмми просто обожает татуировки – на теле Пинк можно увидеть более 20 изображений, каждое из которых посвящено значимым моментам её жизни. Разумеется, место нашлось и для милых тату в память о любимых питомцах исполнительницы. Так, на предплечье певицы располагается надпись “Сэр Корки Мур 89–03”, посвящённая

вест-хайленд-терьеру, с которым Алиша провела своё детство.

Кроме того, Пинк набила на руке портрет бульдога Элвиса, погибшего в 2007 году в результате несчастного случая, с цитатой:

“Время плакать, время смеяться, время скорбеть, время танцевать, спи спокойно, мой дорогой, я отпускаю тебя”.

Ариана Гранде

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Тулуз Лотрек Гранде – помесь бигля с чихуахуа и домашний любимец певицы. Ариана взяла его из приюта в 2013 году, и с тех пор он стал, пожалуй, не менее популярным, чем его знаменитая хозяйка. Питомец исполнительницы принял участие в съёмках клипа “No tears left to cry”, завоевал награду “Самый милый питомец музыканта” в 2018 году и даже снялся в совместной фотосессии с владелицей для Vogue в 2019 году. Сейчас состояние собаки оценивается примерно в 1–5 млн долларов, а Ариана души не чает в своём пушистом друге. Она даже набила татуировку с именем щенка на своей кисти.

Люси Хейл

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Всего у актрисы в доме живут две собаки – пятилетний мальтипу Элвис и малышка Этель, которую Люси спасла с улицы менее года назад. Хейл просто обожает своих питомцев – папарацци постоянно публикуют снимки, как актриса берёт пушистых друзей на пикники, водит в спа-салоны, кафе и на прогулки с друзьями. Актриса и сама часто выкладывает фото и видео со своими домашними любимцами в интернет. Она шутит, что её страницы в соцсетях давно превратились в один большой “фан-аккаунт Элвиса”. Старший питомец даже получил собственную именную татуировку на руке Люси.

Деми Ловато

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