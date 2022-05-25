Стало известно, с кем встречается Самбурская

Актриса Настасья Самбурская раскрыла своего нового возлюбленного. Фотографии с ним появились в его социальных сетях.

Фото: Кадр из сериала "Универ" Кадр из сериала "Универ"

Несколько дней назад Самбурская опубликовала в своем блоге фотографию загадочного мужчины, а потом удалила спустя несколько минут. Поклонники успели опознать мужчину на фото — им оказался стоматолог Глеб Пекли.

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Позднее она официально подтвердила свои отношения с Пекли совместной фотографией в соцсетях. На кадре она позирует со своим бойфрендом на одном из мероприятий. Они оба одеты в кожаные куртки, а в руках держат шлемы.

"Отдалась за виниры", — подписала фотографию актриса.