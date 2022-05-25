Бородина сравнила измену с убийством

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале призвала не оправдывать измены в отношениях, потому что в таком случае человек становится "соучастником преступления".

"Никогда не оправдывайте никакие измены! Никогда! Не ищите этому оправдание, иначе вы становитесь соучастницей преступления. Потому что это преступление, схожее с убийством",

Телеведущая считает, что если человек любит своего партнера по-настоящему, то он не допустит мысли о том, чтобы оказаться в постели с кем-то другим. Бородина попросила не "переводить" подобные размышления на ее личную жизнь. Вместе с тем она подчеркнула, что такие выводы были сделаны на основе жизненного опыта телеведущей.