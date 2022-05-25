48-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала лицо без макияжа. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном кадре 48-летняя знаменитость позирует у окна в джинсовом платье, облокотившись при этом на подоконник. На размещенной в соцсети фотографии видно, что на ее лице отсутствует макияж. Кроме того, манекенщица распустила волосы и убрала челку при помощи ободка.

«Пахнет как дома»,

— подписала пост телезвезда и ограничила возможность оставлять комментарии под данной публикацией.