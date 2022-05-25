«Я сказала „Да“»: Гагарина выложила фото в свадебном платье

Певица Полина Гагарина поделилась в своих социальных сетях фотографией в свадебном платье и удивила поклонников. Она попросила фанатов проголосовать за лучший наряд.
Неделю назад звезда опубликовала пост, в котором предстала в нескольких вариантах свадебного платья и попросила подписчиков выбрать лучшее.
«Я сказала "Да!"... Но не от всего сердца», — заявила она.
Спустя неделю она вновь выложила видео в свадебном платье и подписала его: «Уж замуж невтерпеж», чем окончательно запутала поклонников. Пока фанаты сомневаются в том, стоит ли поздравлять певицу, так как предполагают, что она примеряет платья для клипа.
Ранее сообщалось, что дочь Валерия Меладзе выходит замуж.