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1 час назад

«Я сказала „Да“»: Гагарина выложила фото в свадебном платье

Мария Каткова

Певица Полина Гагарина поделилась в своих социальных сетях фотографией в свадебном платье и удивила поклонников. Она попросила фанатов проголосовать за лучший наряд.

«Я сказала „Да“»: Гагарина выложила фото в свадебном платье
Фото: РамблерРамблер

Неделю назад звезда опубликовала пост, в котором предстала в нескольких вариантах свадебного платья и попросила подписчиков выбрать лучшее.

«Я сказала "Да!"... Но не от всего сердца», — заявила она.

Соцсети

Спустя неделю она вновь выложила видео в свадебном платье и подписала его: «Уж замуж невтерпеж», чем окончательно запутала поклонников. Пока фанаты сомневаются в том, стоит ли поздравлять певицу, так как предполагают, что она примеряет платья для клипа.

Ранее сообщалось, что дочь Валерия Меладзе выходит замуж.

Звёзды,Валерий Меладзе,Полина Гагарина,
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