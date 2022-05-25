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1 час назад

Отца Меган Маркл госпитализировали с инсультом

Мария Каткова

Отца Мега Маркл Томаса госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Об этом сообщает The Mirror.

Отца Меган Маркл госпитализировали с инсультом
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В ночь на 23 апреля в дом Томаса Маркла вызвали медиков, которые заподозрили у него инсульт. Его госпитализировали в больницу Чула–Виста в штате Калифорния. Все произошло за несколько дней до того, как он должен был вылетать на празднование юбилея королевы Елизаветы.

Сейчас его поддерживают дети – брат Меган Томас-младший и ее сестра Саманта. Однако они сообщают, что его состояние удовлетворительное, разговаривать он пока не может.

«Том не мог говорить с парамедиками, у него была сильная одышка, Ему пришлось записать свои симптомы на листе бумаги», — сообщает инсайдер из окружения семьи.

Сама Меган все еще не общается ни со своим отцом, ни с братом и сестрой.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл могут появиться на вручении «Оскара».

Звёзды,принц Гарри,
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