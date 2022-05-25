Отца Меган Маркл госпитализировали с инсультом

Отца Мега Маркл Томаса госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Об этом сообщает The Mirror.

В ночь на 23 апреля в дом Томаса Маркла вызвали медиков, которые заподозрили у него инсульт. Его госпитализировали в больницу Чула–Виста в штате Калифорния. Все произошло за несколько дней до того, как он должен был вылетать на празднование юбилея королевы Елизаветы.

Сейчас его поддерживают дети – брат Меган Томас-младший и ее сестра Саманта. Однако они сообщают, что его состояние удовлетворительное, разговаривать он пока не может.

«Том не мог говорить с парамедиками, у него была сильная одышка, Ему пришлось записать свои симптомы на листе бумаги», — сообщает инсайдер из окружения семьи.

Сама Меган все еще не общается ни со своим отцом, ни с братом и сестрой.