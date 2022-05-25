Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии артиста в колонии

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал телеканалу «360» о самочувствии артиста, отбывающего срок в колонии. Он опроверг опубликованную в СМИ информацию о том, что Ефремов подрался с другим заключенным и у него случился инсульт.

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«Это вранье с первого до последнего слова. Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию», — сообщил Хархорин.

По словам адвоката, актер хорошо спал ночью и находится на рабочем месте.

Хархорин подтвердил, что в колонии актер трудится в швейном цеху.

«Ему предлагали в библиотеку пойти. Он отказался, сказал: Я хочу как все», — рассказал адвокат. Защитник Ефремова сообщил, что к артисту в колонии относятся уважительно и называют его «дядей Мишей».

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулась с фургоном, за рулем которого находился россиянин Сергей Захаров. Пострадавший умер в больнице.

В сентябре 2021 году суд отказал Ефремову в смягчении приговора. На рассмотрении кассационной жалобы артист заявил, что в 2019 году долго болел и пережил смерть матери. По его словам, эти события подтолкнули его к алкоголизму и последующей аварии.