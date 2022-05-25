Прилучный подогрел слухи о тайной свадьбе с Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брютян, которая улетела на отдых вместе с Павлом Прилучным, выложила в свой Instagram кадры с актером и спровоцировала слухи об их тайной свадьбе.

На видеоролике отчетливо видно, что у артиста кольцо на "том самом" пальце.

Ранее в СМИ активно распространялась информация, что коллеги по сериалу "В клетке" узаконили отношения 12 мая в одном из столичных ЗАГСов. Сама пара по-прежнему не комментирует слухи о возможной свадьбе.