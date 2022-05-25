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49 минут назад

Прилучный подогрел слухи о тайной свадьбе со звездой "В клетке" Зепюр Брутян

Газета.Ruиещё 1

Актриса Зепюр Брютян, которая улетела на отдых вместе с Павлом Прилучным, выложила в свой Instagram кадры с актером и спровоцировала слухи об их тайной свадьбе.

Прилучный подогрел слухи о тайной свадьбе с Зепюр Брутян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На видеоролике отчетливо видно, что у артиста кольцо на "том самом" пальце.

Ранее в СМИ активно распространялась информация, что коллеги по сериалу "В клетке" узаконили отношения 12 мая в одном из столичных ЗАГСов. Сама пара по-прежнему не комментирует слухи о возможной свадьбе.

Прилучный заинтриговал подписчиков несколько дней назад, выложив совместный кадр из самолета с Брютян, чем подогрел слухи о новом романе. Официально актер не подтверждал отношения с коллегой. Некоторые пользователи также предположили, что у Брютян есть внешнее сходство с экс-женой Прилучного Агатой Муцениеце.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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