Прилучный подогрел слухи о тайной свадьбе с Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брютян, которая улетела на отдых вместе с Павлом Прилучным, выложила в свой Instagram кадры с актером и спровоцировала слухи об их тайной свадьбе.
На видеоролике отчетливо видно, что у артиста кольцо на "том самом" пальце.
Ранее в СМИ активно распространялась информация, что коллеги по сериалу "В клетке" узаконили отношения 12 мая в одном из столичных ЗАГСов. Сама пара по-прежнему не комментирует слухи о возможной свадьбе.
Прилучный заинтриговал подписчиков несколько дней назад, выложив совместный кадр из самолета с Брютян, чем подогрел слухи о новом романе. Официально актер не подтверждал отношения с коллегой. Некоторые пользователи также предположили, что у Брютян есть внешнее сходство с экс-женой Прилучного Агатой Муцениеце.