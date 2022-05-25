Кейтлин Дженнер не пригласили на свадьбу Кардашьян и Баркера

По данным источника, близкого к паре, Кейтлин Дженнер так и не получила приглашение на итальянский свадебный уикэнд, так как Кортни и Трэвис хотели провести скромную и интимную церемонию в кругу самых близких людей. Инсайдер также отметил, что Кортни Кардашьян практически не общается с Кейтлин Дженнер, поэтому невеста не посчитала нужным приглашать ее в Портофино. Кейтлин Дженнер оказалась не единственным членом семьи, которого не пригласили на итальянскую свадьбу. Роб Кардашьян также остался в стороне от "скромной церемонии", несмотря на полученное от молодоженов приглашение.