Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Кейтлин Дженнер не пригласили на свадьбу Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера

Газета.Ruиещё 1

Кейтлин Дженнер не получила приглашение на свадьбу Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера в Италии. Об этом пишет издание Page Six.

Кейтлин Дженнер не пригласили на свадьбу Кардашьян и Баркера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, близкого к паре, Кейтлин Дженнер так и не получила приглашение на итальянский свадебный уикэнд, так как Кортни и Трэвис хотели провести скромную и интимную церемонию в кругу самых близких людей. Инсайдер также отметил, что Кортни Кардашьян практически не общается с Кейтлин Дженнер, поэтому невеста не посчитала нужным приглашать ее в Портофино. Кейтлин Дженнер оказалась не единственным членом семьи, которого не пригласили на итальянскую свадьбу. Роб Кардашьян также остался в стороне от "скромной церемонии", несмотря на полученное от молодоженов приглашение.

"Роб предпочитает оставаться в стороне от внимания, поэтому ему было бы неудобно идти на такую громкую вечеринку, даже ради сестры",

- сказал инсайдер изданию Page Six.

Звёзды,Кортни Кардашьян,Роб Кардашьян,Кейтлин Дженнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители