Пелагея завершила суд по разделу имущества с бывшим мужем

Певица Пелагея (настоящее имя — Пелагея Сергеевна Телегина) и ее бывший муж Иван Телегин завершили судебные разбирательства по разделу имущества после развода. Об этом сообщает StarHit .

Пелагея и хоккеист Иван Телегин зарегистрировали брак в 2016 году после окончания чемпионата мира. После свадьбы Пелагея решила не продолжать карьеру тренера-наставницы в 5-м сезоне шоу «Голос» и нового сезона шоу «Голос. Дети». В 2019 году певица объявила в соцсетях, что разводится с мужем. Исполнительница отметила, что бывшие супруги будут сохранять хорошие отношения ради дочери Таисии (родилась 21 января 2017 года).