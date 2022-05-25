Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Пелагея завершила суд по разделу имущества с бывшим мужем

Мира Маркина

Певица Пелагея (настоящее имя — Пелагея Сергеевна Телегина) и ее бывший муж Иван Телегин завершили судебные разбирательства по разделу имущества после развода. Об этом сообщает StarHit.

Пелагея завершила суд по разделу имущества с бывшим мужем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Адвокат певицы рассказал, что для Пелагеи суд прошел успешно.

«Суд удовлетворил все наши требования, отклонив иски, которые подавал хоккеист», — прокомментировал ситуацию адвокат исполнительницы.

Суд постановил оставить большую часть нажитого имущества певице. Бывшие супруги приобрели во время брака квартиру (куплена мамой Пелагеи), общий загородный дом, автомобили и банковские счета. Телегин требовал, чтобы суд также рассмотрел гонорары бывшей жены.

Раздел имущества шел с 2020 года.

Пелагея и хоккеист Иван Телегин зарегистрировали брак в 2016 году после окончания чемпионата мира. После свадьбы Пелагея решила не продолжать карьеру тренера-наставницы в 5-м сезоне шоу «Голос» и нового сезона шоу «Голос. Дети». В 2019 году певица объявила в соцсетях, что разводится с мужем. Исполнительница отметила, что бывшие супруги будут сохранять хорошие отношения ради дочери Таисии (родилась 21 января 2017 года).

Ранее Полина Гагарина выложила фото в свадебном платье.

Звёзды,Иван Телегин,Полина Гагарина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители