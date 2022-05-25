Пелагея завершила суд по разделу имущества с бывшим мужем

Певица Пелагея (настоящее имя — Пелагея Сергеевна Телегина) и ее бывший муж Иван Телегин завершили судебные разбирательства по разделу имущества после развода. Об этом сообщает StarHit.
Адвокат певицы рассказал, что для Пелагеи суд прошел успешно.
«Суд удовлетворил все наши требования, отклонив иски, которые подавал хоккеист», — прокомментировал ситуацию адвокат исполнительницы.
Суд постановил оставить большую часть нажитого имущества певице. Бывшие супруги приобрели во время брака квартиру (куплена мамой Пелагеи), общий загородный дом, автомобили и банковские счета. Телегин требовал, чтобы суд также рассмотрел гонорары бывшей жены.
Раздел имущества шел с 2020 года.
Пелагея и хоккеист Иван Телегин зарегистрировали брак в 2016 году после окончания чемпионата мира. После свадьбы Пелагея решила не продолжать карьеру тренера-наставницы в 5-м сезоне шоу «Голос» и нового сезона шоу «Голос. Дети». В 2019 году певица объявила в соцсетях, что разводится с мужем. Исполнительница отметила, что бывшие супруги будут сохранять хорошие отношения ради дочери Таисии (родилась 21 января 2017 года).