Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
25 минут назад

СМИ: Лепс бросил Барановскую, чтобы вернуться к жене

Мира Маркина

Певец Григорий Лепс расстался с телеведущей Юлией Барановской. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

СМИ: Лепс бросил Барановскую, чтобы вернуться к жене
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Источники со стороны Григория Лепса (предположительно, его друзья) рассказали «КП» о том, что музыкант прекратил отношения с телеведущей, чтобы не ранить жену.

«Порвать с Юлей было решением Григория. Их роман очень ранил жену Лепса Аню. Поскольку Барановская поначалу приятельствовала с Аней, а потом увела Гришу из семьи», — сообщают источники.

Знакомый Лепса сообщил, что понимал несерьезность отношений с самого начала.

«Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить? Она птица не его полета. Он ведь умный человек, музыкант уровня Высоцкого. Гриша любит свою жену и хочет вернуться в семью. Анна родила ему троих детей, была верна ему все эти годы», — рассказал «Комсомолке» знакомый Григория Лепса промоутер Евгений Морозов

Барановская намекнула на роман с Лепсом два месяца назад: телеведущая рассказала, что в ее жизни есть мужчина старше ее. Тем не менее звезды не подтверждали свои отношения официально.

Ранее стало известно, что Пелагея завершила суд по разделу имущества с бывшим мужем.

Звёзды,Юлия Барановская,Евгений Морозов,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители