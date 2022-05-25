СМИ: Лепс бросил Барановскую, чтобы вернуться к жене

Певец Григорий Лепс расстался с телеведущей Юлией Барановской. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Источники со стороны Григория Лепса (предположительно, его друзья) рассказали «КП» о том, что музыкант прекратил отношения с телеведущей, чтобы не ранить жену.
«Порвать с Юлей было решением Григория. Их роман очень ранил жену Лепса Аню. Поскольку Барановская поначалу приятельствовала с Аней, а потом увела Гришу из семьи», — сообщают источники.
Знакомый Лепса сообщил, что понимал несерьезность отношений с самого начала.
«Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить? Она птица не его полета. Он ведь умный человек, музыкант уровня Высоцкого. Гриша любит свою жену и хочет вернуться в семью. Анна родила ему троих детей, была верна ему все эти годы», — рассказал «Комсомолке» знакомый Григория Лепса промоутер Евгений Морозов
Барановская намекнула на роман с Лепсом два месяца назад: телеведущая рассказала, что в ее жизни есть мужчина старше ее. Тем не менее звезды не подтверждали свои отношения официально.
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