Звезда «Как я встретил вашу маму» продал дом по рекордной цене

Американский актер Нил Патрик Харис и его супруг Дэвид Бартка продали дом в нью-йоркском Харлеме. Сделка с особняком звезды сериала «Как я встретил вашу маму» установила ценовой рекорд в районе, сообщает New York Post.

Харис и Бартка приобрели дом в 2013 году за 3,6 миллиона долларов. Они пытались продать его в августе 2021-го за 7,3 миллиона долларов, однако недвижимость пострадала в результате затопления в процессе поиска покупателя. Объект вернулся на рынок после ремонта, новому владельцу он обошелся в 7,1 миллиона долларов.