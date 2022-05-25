Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
13 минут назад

Звезда «Как я встретил вашу маму» продал дом по рекордной цене

Lenta.ru

Американский актер Нил Патрик Харис и его супруг Дэвид Бартка продали дом в нью-йоркском Харлеме. Сделка с особняком звезды сериала «Как я встретил вашу маму» установила ценовой рекорд в районе, сообщает New York Post.

Звезда «Как я встретил вашу маму» продал дом по рекордной цене
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Харис и Бартка приобрели дом в 2013 году за 3,6 миллиона долларов. Они пытались продать его в августе 2021-го за 7,3 миллиона долларов, однако недвижимость пострадала в результате затопления в процессе поиска покупателя. Объект вернулся на рынок после ремонта, новому владельцу он обошелся в 7,1 миллиона долларов.

Площадь пятиэтажного особняка 1908 года постройки составляет 743,2 квадратного метра. В нем пять спален, смежная с кухней столовая, винный погреб, винтажный бар, библиотека, кинотеатр, музыкальная и развлекательная комнаты. Интерьер сохранил некоторые оригинальные элементы, в том числе отреставрированную деревянную лестницу, высокие потолки и детали из темного дерева. На крыше дома находится деревянная терраса с грилем, столом на восемь персон и джакузи, ее площадь 185,8 квадратного метра.

Звёзды,Дэвид Бартка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители