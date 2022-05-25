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1 час назад

Меган Фокс призналась, что комплексует из-за маленького размера головы

Газета.Ru

Американская актриса Меган Фокс заявила, что не собирает волосы в пучок из-за размера головы. Об этом сообщает американская версия Cosmopolitan.

Меган Фокс комплексует из-за маленького размера головы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я никогда не собираю волосы наверх, потому что моя голова размером с эдамаме (незрелые соевые бобы - "Газета.Ru"). Но это случилось, и я в порядке",

- написала актриса в социальной сети.

В сопровождении к тексту она опубликовала несколько фото с волосами, собранными в пучок. Под фото стилист Меган Фокс, Мейв Рейли, отметила, что ее клиентка прекрасна.

"Моя девочка с бобами эдамаме",

- написала она.

В последнее пару лет Меган Фокс действительно выбирает распущенные волосы вместо сложных высоких причесок.

Звёзды,Меган Фокс,
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