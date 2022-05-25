Альбом Гарри Стайлса установил рекорд продаж винила в США

"Я выбрал такое название, смысл которого заключался в том, чтобы вы представили себя в моем доме — мой обычный день и мысли. Я исполняю как веселую, так и грустную музыку. Для меня важны ощущения. Я хотел, чтобы это было похоже на то, будто каждый человек может прийти ко мне домой, но при этом услышать те песни, которые нравятся именно мне",