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1 час назад

Новый альбом Гарри Стайлса установил рекорд продаж винила в США

Газета.Ru

Третий сольный альбом британского музыканта Гарри Стайлса Harry's House ("Дом Гарри") установил рекорд продаж виниловых пластинок в США за неделю, передает Billboard.

Альбом Гарри Стайлса установил рекорд продаж винила в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С 20 по 22 мая в США было продано 146 тыс. копий альбома Harry's House на виниле. Прошлый рекорд установила Тейлор Свифт в ноябре 2021 года — в течение недели продаж ее пластинку Red приобрели почти 114 тыс. раз. Всего на пластинке 13 песен артиста, в частности, сингл As It Was. Данные по количеству проданного винила фиксируются с 1991 года.

Ранее сообщалось, что новый альбом Гарри Стайлса установил рекорд прослушиваний на Apple Music. Над релизом Стайлс работал три года — в США, Великобритании и Японии.

"Я выбрал такое название, смысл которого заключался в том, чтобы вы представили себя в моем доме — мой обычный день и мысли. Я исполняю как веселую, так и грустную музыку. Для меня важны ощущения. Я хотел, чтобы это было похоже на то, будто каждый человек может прийти ко мне домой, но при этом услышать те песни, которые нравятся именно мне",

— рассказывал певец.

Звёзды,Гарри Стайлс,Apple,
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