Альбом Гарри Стайлса установил рекорд продаж винила в США

С 20 по 22 мая в США было продано 146 тыс. копий альбома Harry's House на виниле. Прошлый рекорд установила Тейлор Свифт в ноябре 2021 года — в течение недели продаж ее пластинку Red приобрели почти 114 тыс. раз. Всего на пластинке 13 песен артиста, в частности, сингл As It Was. Данные по количеству проданного винила фиксируются с 1991 года.