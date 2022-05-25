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1 час назад

Наргиз не сможет въезжать в Россию до 2072 года

WomanHit.ru

На Закирову не заведут уголовное дело

Наргиз не сможет въезжать в Россию до 2072 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает StarHit.ru. Причиной такого решения стала позиция знаменитости по поводу спецоперации.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — отметил правозащитник звезды Бахром Исмаилов.

Адвокат артистки заявил, что на нее не заведут уголовное дело, так как она высказывала лишь свое мнение.

Ранее появилась информация, что Наргиз задержали в московском аэропорту после прилета из Ташкента. Также сообщалось, что ее могут депортировать в Узбекистан. Однако полиция опровергла это. Стоит отметить, что у знаменитости есть гражданство США.

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