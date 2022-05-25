Кейт Мосс опровергла слух, что Депп толкал ее с лестницы

Британская супермодель Кейт Мосс дала показания на суде по делу Джонни Деппа против Эмбер Херд. Об этом сообщает Deadline.

Знаменитости встречались четыре года — с 1994 по 1998 год. Юристы Джонни Деппа вызвали супермодель в качестве свидетельницы. Известно, что Эмбер Херд упомянула Кейт Мосс в своих показаниях.

Так, супермодель опровергла слух, что актер столкнул ее с лестницы в то время, пока они встречались. Мосс объяснила, что на самом деле она сама упала, а Джонни Депп оказал ей помощь.

«Выйдя из комнаты, я соскользнула с лестницы и повредила спину. Я кричала, потому что мне было больно», — вспоминает модель.

Супермодель объяснила, что бывший парень отнес ее в комнату и оказал первую медицинскую помощь.

«Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы», — утверждает Кейт Мосс.

Судебный процесс Джонни Деппа против Эмбер Херд начался в середине апреля в Фэрфаксе, штат Вирджиния. Актер подал иск к бывшей жене еще в 2019 году. Поводом послужила статья в The Washington Post, где Херд, не называя Деппа по имени, назвала себя жертвой домашнего насилия. Актер потребовал от артистки 50 миллионов долларов за клевету, а Херд выдвинула встречный иск на 100 миллионов.