Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Солистка группы «Винтаж» призналась в комплексах из-за внешности

Мира Маркина

Солистка музыкального коллектива «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что у нее есть комплексы по поводу внешности. Разговор с певицей публикует издание WomanHit.

Солистка группы «Винтаж» рассказала о своих комплексах
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Артистка рассказала, что с детства над ней смеялись из-за особенностей внешности.

«В детстве меня буллили за мой очень маленький рост, нестандартную внешность, слишком кудрявые волосы», — начала певица.

Анна признается, что в жизни не может без высокой обуви и мейкапа.

«Я до сих пор не могу ходить без каблуков, даже кеды и кроссовки у меня на платформах, выпрямляю волосы, плюс мне очень сложно жить без яркого мейкапа, хотя все мне твердят, что без него мне лучше, что я выгляжу свежее и моложе», — отмечает артистка.

Плетнева добавила, что эти комплексы — вероятная причина ее откровенности на сцене.

«Думаю, отчасти поэтому я такая откровенная на сцене! Свои трусы и лифчики ни на что не променяю! Хочу подсознательно доказать себе и другим, что даже без одежды я прекрасна, что нет возраста и времени», — заключила Анна.

Ранее Полина Гагарина выложила фото в свадебном платье.

Звёзды,Анна Плетнева,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители