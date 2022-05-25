Солистка группы «Винтаж» рассказала о своих комплексах

Солистка музыкального коллектива «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что у нее есть комплексы по поводу внешности. Разговор с певицей публикует издание WomanHit.
Артистка рассказала, что с детства над ней смеялись из-за особенностей внешности.
«В детстве меня буллили за мой очень маленький рост, нестандартную внешность, слишком кудрявые волосы», — начала певица.
Анна признается, что в жизни не может без высокой обуви и мейкапа.
«Я до сих пор не могу ходить без каблуков, даже кеды и кроссовки у меня на платформах, выпрямляю волосы, плюс мне очень сложно жить без яркого мейкапа, хотя все мне твердят, что без него мне лучше, что я выгляжу свежее и моложе», — отмечает артистка.
Плетнева добавила, что эти комплексы — вероятная причина ее откровенности на сцене.
«Думаю, отчасти поэтому я такая откровенная на сцене! Свои трусы и лифчики ни на что не променяю! Хочу подсознательно доказать себе и другим, что даже без одежды я прекрасна, что нет возраста и времени», — заключила Анна.