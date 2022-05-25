Солистка группы «Винтаж» рассказала о своих комплексах

«Я до сих пор не могу ходить без каблуков, даже кеды и кроссовки у меня на платформах, выпрямляю волосы, плюс мне очень сложно жить без яркого мейкапа, хотя все мне твердят, что без него мне лучше, что я выгляжу свежее и моложе», — отмечает артистка.