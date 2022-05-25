Как постарела звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер

Мировая известность к Джоди Фостер пришла в 1992 году после выхода в прокат культового фильма «Молчания ягнят». Актриса сыграла роль молодой курсантки академии ФБР Клариссы Старлинг. Картина получила множество наград, а Джоди Фостер стала первой актрисой, завоевавшей два «Оскара» до 30 лет. Как сейчас выглядит звезда, смотрите в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Молчание ягнят" Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Премьера «Молчания ягнят» состоялась больше 30 лет назад, а актриса до сих пор активно снимается в кино: так, ее можно увидеть в таких фильмах, как «Анна и король», «Не пойман – не вор», «Комната страха», «Контакт», «Иллюзия полета» и «Мавританец», зрители также оценили работу Джоди в сериалах «Оранжевый — хит сезона» и «Карточный домик». А еще актриса активно работает в сфере кино и телевидения в качестве режиссера и продюсера.

Личную жизнь Фостер долгое время скрывала и только на 50-м году жизни сделала камингаут. Зато прямо во время «Золотого глобуса». Оказалось, она 14 лет жила с продюсером Синди Бернард, а потом со сценаристом Синди Морт и певицей Софи Б. Хоукинс. Но узами брака она решила связать себя только в 2014-м и вышла замуж за американского фотографа Александру Хедисон.

Кстати, у Джоди есть два сына: в 1998 году на свет появился Чарльз, а три года спустя — Кристофер. Правда, имя отца мальчиков Фостер не раскрывает.