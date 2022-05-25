Бузова раскрыла детали переезда в новую квартиру

Певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла планы по переезду в новую квартиру в центре Москвы. Разговор со звездой публикует издание Teleprogramma.pro.
Журналист отметил, что в 2022 году Ольга планировала переехать в свою новую квартиру. Бузова отметила, что переезд затянулся.
«Я все еще планирую туда переехать! Если бы я только знала, что такое ремонт, никогда бы на это не подписалась!» — отметила певица.
Певица сообщила, что сейчас ремонт на финальной стадии, а работы обещают закончить к лету. Бузова также отметила, что хочет устроить на новоселье большой праздник.
«Как только я там окажусь, обязательно сообщу всем. Уже новоселье начала продумывать. Устрою вечеринку в новой квартире!» — заявила Ольга.
Бузова также призналась, кому больше всего доверяет из близкого окружения. Певица перечислила людей, с которыми может поделиться радостью и переживаниями в любое время дня и ночи.
«С подругами: Машей Погребняк, Юлей Самедовой и еще парочкой девчуль, но они не публичные люди, поэтому имена называть не буду. Они и поддержат, и приедут среди ночи, и посты в защиту напишут. Они со мной уже много лет. Я их люблю, ценю и берегу», — призналась певица.
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