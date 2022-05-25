Бузова раскрыла детали переезда в новую квартиру

«С подругами: Машей Погребняк, Юлей Самедовой и еще парочкой девчуль, но они не публичные люди, поэтому имена называть не буду. Они и поддержат, и приедут среди ночи, и посты в защиту напишут. Они со мной уже много лет. Я их люблю, ценю и берегу», — призналась певица.