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2 часа назад

«Злая, самовлюбленная певица»: Шаляпин — о Долиной

Вечерняя Москва

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал старшую коллегу Ларису Долину после новости о создании артистами Российской музыкальной ассоциации.

«Злая, самовлюбленная певица»: Шаляпин — о Долиной
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица, — высказался знаменитость.

Также он добавил, что считает минимальной помощь певице Юлии Началовой, с которой Долина была довольно близка.

Исполнитель негативно настроен по отношению к созданию Российской музыкальной ассоциации. В своем Telegram-канале Шаляпин отметил, что такие звезды, как Долина, в свое время перекрывали путь на сцену многим молодым артистам, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Ранее Прохор Шаляпин негативно отозвался об идее создания Российской музыкальной ассоциации. Он считает, что мысли о культуре прозвучали правильные, вот только отечественным знаменитостям артист давно не верит.

19 мая сообщалось, что звезды российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит всех, кто выступает против отмены русской культуры в мире.

Звёзды,Прохор Шаляпин,Лариса Долина,
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