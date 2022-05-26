«Злая, самовлюбленная певица»: Шаляпин — о Долиной

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал старшую коллегу Ларису Долину после новости о создании артистами Российской музыкальной ассоциации.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица, — высказался знаменитость.

Также он добавил, что считает минимальной помощь певице Юлии Началовой, с которой Долина была довольно близка.

Исполнитель негативно настроен по отношению к созданию Российской музыкальной ассоциации. В своем Telegram-канале Шаляпин отметил, что такие звезды, как Долина, в свое время перекрывали путь на сцену многим молодым артистам, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Ранее Прохор Шаляпин негативно отозвался об идее создания Российской музыкальной ассоциации. Он считает, что мысли о культуре прозвучали правильные, вот только отечественным знаменитостям артист давно не верит.