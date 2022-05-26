Орбакайте призналась, что использовала Преснякова ради успеха

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков были вместе около десяти лет. За время их отношений у пары родился сын Никита, который пошел по стопам родителей. Однако они не смогли быть счастливы дальше из-за измен Владимира.
Расстались Владимир и Кристина в 1997 году. Они смогли сохранить дружеские отношения. Именно поэтому Орбакайте решила позвать его сыграть роль в свой клип «Перелетная птица». Она сразу сказала режиссерам, что, если нужен какой-то конфликт, стоит звать ее бывшего возлюбленного. Она была уверена, что это привлечет внимание зрителя. Таким образом, Кристина открыто призналась, что использовала Владимира Преснякова ради собственной карьеры.
Напомним, Владимир неоднократно говорил, что очень жалеет о своем поведении в отношениях с Кристиной. Так или иначе, они оба сейчас счастливы. Кристина уже не первый год замужем за предпринимателем Михаилом Земцовым. А Владимир живет с Натальей Подольской и воспитывает двоих маленьких сыновей. Более того, Никита и Кристина воспитали сына Никиту, и он тоже уже женился на своей возлюбленной.