Орбакайте призналась, что использовала Преснякова ради успеха

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков были вместе около десяти лет. За время их отношений у пары родился сын Никита, который пошел по стопам родителей. Однако они не смогли быть счастливы дальше из-за измен Владимира.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Расстались Владимир и Кристина в 1997 году. Они смогли сохранить дружеские отношения. Именно поэтому Орбакайте решила позвать его сыграть роль в свой клип «Перелетная птица». Она сразу сказала режиссерам, что, если нужен какой-то конфликт, стоит звать ее бывшего возлюбленного. Она была уверена, что это привлечет внимание зрителя. Таким образом, Кристина открыто призналась, что использовала Владимира Преснякова ради собственной карьеры.