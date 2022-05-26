Прилучный мог изменять Карпович еще с 2020 года

У Павла Прилучного новая возлюбленная – Зепюр Брутян, коллега по сериалу «В клетке». В Сети появилась информация, что интрижку с красоткой актер завел еще во время отношений с Карпович.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Чувства у них возникли еще в 2020 году»,

– пишет «Комсомольская правда».

Якобы еще в браке с Муцениеце Прилучный много времени проводил с «коллегой».Да-да и такое бывает. А во время отношений с Карпович интрижка была очевидной, но «папина дочка» закрывала глаза.

«Весь актерский цех обсуждает измены»,

– говорили очевидцы еще в 2020, по данным «Комсомольской правды».