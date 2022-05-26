Известная юмористка рассказала о связи с Розенбаумом

Александр Розенбаум не был замешан в скандалах, связанных с личной жизнью. Вот уже почти 50 лет он счастлив в браке с Еленой Савшинской, имеет взрослую дочь и четверых внуков, однако находятся молодые особы, которые говорят о музыканте с придыханием.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В своем новом интервью об исполнителе хита «Вальс бостон» вспомнила вдруг юмористка Наталья Краснова. Девушка когда-то играла в КВН, писала шутки для «Аншлага» и «Шести кадров», выступала в роли ведущей и мечтала познакомиться с «легендами». Первой звездой, с которой судьба свела Краснову, оказался Розенбаум.

Со слезами на глазах Наталья рассказала Давиду Виннеру о том, что однажды ее пригласили на роль ведущей конкурса «Новая волна». Напарником артистки должен был стать Александр Яковлевич. Этот факт вызвал у Красновой восторг.

«Я благодарна всеми миру на свете, что я познакомилась с этим человеком. Пусть у нас ничего не срослось, и проект не сложился, и меня не позвали туда вести, но я прикоснулась к легенде, понимаешь?»

— говорила расчувствовавшаяся знаменитость.

Еще больше слез у юмористки вызвало воспоминание о ныне покойном сатирике Михаиле Жванецком. Женщина призналась, что выросла на его монологах и всю жизнь мечтала хоть раз встретиться с автором лично. Наталья думала, что ей нужно стать "еще чуть-чуть популярнее" и тогда она точно сможет пожать руку Михаилу Михайловичу. Но этого не случилось.

"Вот для меня Жванецкий - это легенда. Розенбаум — легенда. К одной легенде я прикоснулась, а к другой я просто не успела чуть-чуть",

— посетовала плачущая Наталья.