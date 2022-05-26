Чурикова рассказала о новом возлюбленном

"Он руководит одним крупным спутниковым оператором. У нас служебный роман, но не до конца служебный, потому что мы не работаем вместе",

Она отметила, что вступила в отношения с избранником только после того, как они оба развелись с предыдущими партнерами. Чурикова призналась, что Кирилл понравился ей не сразу. Журналистка со временем обратила внимание на мужчину, поскольку он не искал отношений со знаменитостью и оказался довольно самодостаточным. Также звезду привлек тот факт, что у нее с избранником общие взгляды на семейную жизнь.