Чурикова рассказала о новом возлюбленном

Телеведущая Яна Чурикова в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" поделилась некоторыми подробностями нового романа. Звезда рассказала, что ее новый возлюбленный по имени Кирилл - личность непубличная.
"Он руководит одним крупным спутниковым оператором. У нас служебный роман, но не до конца служебный, потому что мы не работаем вместе",
— объяснила Чурикова.
Она отметила, что вступила в отношения с избранником только после того, как они оба развелись с предыдущими партнерами. Чурикова призналась, что Кирилл понравился ей не сразу. Журналистка со временем обратила внимание на мужчину, поскольку он не искал отношений со знаменитостью и оказался довольно самодостаточным. Также звезду привлек тот факт, что у нее с избранником общие взгляды на семейную жизнь.
Ранее телеведущая была замужем за Денисом Лазаревым. Пара рассталась в 2015 году спустя два года после рождения общей дочери Таисии. В интервью Чурикова отметила, что развод с предыдущим избранником дался ей довольно тяжело.