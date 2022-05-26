"Дом забрала": друзья Телегина считают расходы Пелагеи

Буквально на днях завершился судебный процесс между певицей Пелагеей и хоккеистом Иваном Телегиным. Процесс длился около двух лет и суд наконец определил, каким образом будет поделено имущество бывших супругов.

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И квартира, и дорогой особняк в числе прочего имущества после развода остались певице.

Одна из подруг хоккеиста и бывшего мужа Пелагеи в разговоре с kp.ru поделилась своим мнением по поводу того, что суд решил оставить дом на Новой Риге Пелагее, а не Телегину, как он того хотел.

"Дом Пелагея у Вани забрала. Но теперь ей предстоят серьёзные расходы: самой выплачивать ипотеку. Ваня выплатил 40 процентов стоимости дома. Пелагее придётся ещё 60 процентов погасить. И самой содержать особняк. А тут и коммунальные услуги, и зарплата няне", - сказала подруга Ивана Телегина.

Известно, что звездная пара решила развестись на почве ревности друг к другу. В браке они прожили три года, за это время у них родилась дочь.