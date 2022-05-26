Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
31 минуту назад

«Должен отречься»: сын Ефремова рассказал о реакции на тюремный срок отца

Вечерняя Москва

Сын актера Михаила Ефремова Никита уже второй год живет под постоянным прессингом из-за ситуации с отцом. Он осознал, что произошло, только через несколько дней после ДТП. Ефремов-младший рассказал о своих чувствах и эмоциях после трагедии.

Сын Ефремова рассказал о реакции на тюремный срок отца
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"У меня отец в тюрьме, процесс транслировался на всю страну. Это было большое для меня переживание, шок",

— сказал он.

По словам сына актера, пресса и общественность пытались добиться комментариев, спрашивали про именитого родителя и требовали публичного выступления. Ефремов-младший столкнулся с активным прессингом для всей семьи.

"Выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это",

— добавил актер.

В постоянном стрессе Ефремову было тяжело что-либо донести до своих зрителей и собраться с мыслями. Однако в непростой период, по его словам, ему помогли работа и медитация, передает StarHit.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

Звёзды,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители