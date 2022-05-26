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15 минут назад

Black Star подписал трех новых артистов

Национальная Служба Новостей

25 мая состоялась презентация новых артистов BLACK STAR, открытие BLACK STAR LOUNGE и новой коллекции BLACK STAR WEAR, сообщили в пресс-службе лейбла. На этот раз творческую команду пополнили следующие исполнители: бывший участник шоу «Голос» Кирилл Скрипник, казахский исполнитель Baur Karbon и тру-рэпер Derouse.

Black Star подписал трех новых артистов
Фото: nsn.fmnsn.fm

Мероприятие по традиции началось с красной дорожки и прибытия звездных гостей. Новых артистов приехали поздравить Клава Кока, Ханна, Пашу, Анет Сай, Slame, Рита Дакота, Ваня Дмитриенко, Гусейн Гасанов, Квинси Промес, Дима Масленников, Карина Кросс, Алексей Столяров, Тимур Сорокин, Арина Данилова, Катя Адушкина и другие.

Звёзды,Гусейн Гасанов,Кирилл Скрипник,Клава Кока,Алексей Столяров,Рита Дакота,Арина Данилова,
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