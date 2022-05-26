Black Star подписал трех новых артистов

25 мая состоялась презентация новых артистов BLACK STAR, открытие BLACK STAR LOUNGE и новой коллекции BLACK STAR WEAR, сообщили в пресс-службе лейбла. На этот раз творческую команду пополнили следующие исполнители: бывший участник шоу «Голос» Кирилл Скрипник, казахский исполнитель Baur Karbon и тру-рэпер Derouse.