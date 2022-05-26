Как в жизни Булановой и Радимова появилась "гражданская жена"

Певица призналась, что в определенный момент прямо сообщила на тот момент еще супругу Владиславу Радимову, что больше общаться с его матерью и близкими она не будет. Произошло это после того, как Татьяна узнала о том, что ее свекровь нашла сыну "гражданскую жену".

«Так свекровь называла постороннюю девушку, которая появилась во время нашего с Владом брака, когда нашему сыну Никите было года четыре. Мама Радимова с ней тесно общалась. Об этом я узнала, как и все остальные, из одного ток-шоу».

Помимо этого Буланова поделилась, что еще в начале их отношений, Радимов не хотел знакомить Татьяну со своей матерью, объясняя это тем, что та не принимает ни одной его женщины. Однако тогда Буланова решила, что она сможет наладить отношения со свекровью, и у нее это даже получилось на некоторое время, но долго этой "оттепели" продлиться было не суждено.