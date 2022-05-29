Звезды, которые не побоялись рассказать об аборте

Многие женщины скрывают тот факт, что делали аборт, из-за того, что боятся осуждения со стороны друзей и родственников. Звездам гораздо сложнее. У них большая аудитория, которая придерживается различных позиций, поэтому подобные признания могут стоить им репутации среди поклонников. Однако некоторые звезды не побоялись этого и открыто рассказали, что делали аборт. О них — в материале “Рамблера”.

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Алла Пугачева

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Примадонна призналась, что сделала аборт в середине 80-х годов, когда была замужем за продюсером Евгением Болдиным. Как рассказала певица, на процедуре настоял ее супруг: она должна была ехать на двухмесячные гастроли в Индию, которые нельзя было отменить. Только потом она поняла, что он просто не хотел ребенка. Сейчас она воспитывает двоих детей, но, по словам звезды, до сих пор вспоминает эту неприятную ситуацию.

“Этого не отмолить никогда” — заявила Пугачева.

Мила Йовович

Кадр из фильма

Актрис рассказала в своих социальных сетях, как сделала аборт, когда ей был 41 год. Она решила поговорить о новом законопроекте о запрете абортов в США и поддержала женщин своей историей. Причины этого решения она не назвала, но отметила, что после процедуры пережила тяжелую депрессию, из-за которой она ненадолго оставила свою карьеру. Она призналась, что смогла справиться с этим периодом жизни без антидепрессантов и не хотела рассказывать о своем негативном опыте, но ситуация ее вынудила сделать это.

“Это был один из самых ужасных опытов, что мне довелось пережить. Мне до сих пор снятся кошмары об этом. Я была одна и совершенно беспомощна. Когда я думаю, что женщины могут столкнуться с абортом в еще большее худших условиях из-за новых законов, у меня встает ком в горле”

Анастасия Волочкова

Известная балерина рассказывала, что ей пришлось сделать аборт, так как она не хотела рожать второго ребенка. Через прерывание беременности ей пришлось пройти в тот момент, когда она была замужем за Игорем Вдовиным, и супруг поддержал ее решение. Сейчас Волочкова не жалеет о своем поступке и уверена, что тогда приняла верное решение.