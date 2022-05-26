Диджей Гусева рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова

Диджей Катя Гусева в разговоре с «Собеседником» призналась, что ее экс-жених Филипп Киркоров не сделал ей предложение, так как в его окружении слишком много женщин.

«В его жизни стало появляться большое количество женщин. И он, как мне кажется, на данный момент не может определиться, с кем ему лучше и комфортней», — пояснила Гусева.

Она добавила, что сейчас они с музыкантом общаются преимущественно в дружеском тоне. Диджей убеждена, что в отношениях не стоят проявлять излишнюю активность, так как партнер может воспринять это как навязчивость. Гусева призналась, что проводила немало времени с детьми Киркорова. Однако позже в окружении певца стало появляться слишком много женщин.