Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Диджей Гусева рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова

Газета.Ru

Диджей Катя Гусева в разговоре с «Собеседником» призналась, что ее экс-жених Филипп Киркоров не сделал ей предложение, так как в его окружении слишком много женщин.

Диджей Гусева рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова
Фото: газета.ругазета.ру

«В его жизни стало появляться большое количество женщин. И он, как мне кажется, на данный момент не может определиться, с кем ему лучше и комфортней», — пояснила Гусева.

Она добавила, что сейчас они с музыкантом общаются преимущественно в дружеском тоне. Диджей убеждена, что в отношениях не стоят проявлять излишнюю активность, так как партнер может воспринять это как навязчивость. Гусева призналась, что проводила немало времени с детьми Киркорова. Однако позже в окружении певца стало появляться слишком много женщин.

«Да и вообще я считаю, что первый шаг должен сделать сам Филипп. Когда он эти шаги делал, я была счастлива. Нам с ним было очень комфортно», — резюмировала Гусева.

Звёзды,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители