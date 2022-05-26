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1 час назад

Популярный телеведущий назвал главный минус молодой жены

Lenta.ru

Популярный телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев назвал главный минус молодой жены Валерии Куденковой. Подробности он раскрыл в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».

Популярный телеведущий назвал главный минус молодой жены
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам телеведущего, его супруга не умеет готовить. Он рассказал, как выбросил приготовленную женой яичницу вместе со сковородой в мусорное ведро. «Она мне просто яичницу сделала вместе со скорлупой», — объяснил он.

Ивлев признался, что считает свою жену гениальной девочкой, но не всем дано уметь готовить.

«У Леры достаточное количество плюсов, и лишь один общепризнанный минус — это то, что готовка — не ее», — отметил ведущий.

Шеф-повар женился во второй раз в феврале 2021 года. С прежней супругой Марией Ивлев прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Неофициальной причиной расставания считалась измена, однако сам телеведущий называет эту информацию слухом.

Звёзды,Константин Ивлев,
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