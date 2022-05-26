74-летний Бари Алибасов женится в седьмой раз

Стало известно о предстоящем бракосочетании Бари Алибасова. Несмотря на прошлый непростой опыт, продюсер решил опять связать себя семейными узами.
Личная жизнь 74-летнего музыканта всегда бурлила: Бари Каримович уже был официально женат шесть раз, а также жил в гражданском браке с Еленой Уронич, которая подарила ему сына Бари Алибасова-младшего.
Пожалуй, самым скандальным был союз продюсера группы «На-На» с народной артисткой России Лидией Феодосеевой-Шукшиной. Брак продержался всего два года и закончился судебными дрязгами из-за московской квартиры.
Вскоре после развода здоровье артиста стало стремительно ухудшаться. Поклонники даже подозревали, что их любимец пережил инсульт: настолько изменилась речь и походка знаменитости.
Однако, как выяснилось сегодня, жизненная энергия не покидает Алибасова. Наоборот, он с надеждой смотрит в будущее и даже активно выстраивает личную жизнь.
Так, как стало известно «Экспресс Газете» из достоверных источников, завтра, 27 мая, Бари Каримович женится в седьмой раз! Его избранницей оказалась молодая нянечка по имени Елена родом из Донецка.
За комментарием мы обратились к сыну музыканта. Тот признался, что на бракосочетание его не пригласили.
«Я не в курсе, отец не посвящает меня в такие дела. Если это та Лена, о которой я думаю, то это его нянечка, которая ухаживает за ним долгое время. В таком случае я за него рад и счастлив! Но на свадьбу меня не звали, это немного обидно», – рассказал Алибасов-младший.