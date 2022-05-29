Как живет единственный брат Анджелины Джоли

Мало кто знает, но у актрисы Анджелины Джоли есть старший брат Джеймс Хейвен, с которым они похожи как две капли воды. Однако, в отличие от голливудской красавицы, Джеймс ведет более закрытый образ жизни. "Рамблер" расскажет, чем занимается старший брат Джоли.

Джеймс и Анджелина родились в семье успешного оскароносного актера Джона Войта и талантливой актрисы Маршелин Бертран. Семья распалась, когда дети еще были совсем маленькими. Джон продолжил строить успешную карьеру, а Маршелин решила посвятить свою жизнь воспитанию детей. Позже, Джеймс и Анджелина отказались от фамилии отца, когда пришло осознание, что их жизни у Войта стоят на втором плане.

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После окончания школы Джеймс поступил в киношколу Университета Южной Калифорнии. В период обучения он был удостоен премии за лучший студенческий фильм. А когда его сестра стала сниматься в голливудских фильмах, Хейвен стал ее директором. На протяжении долгого времени он вел все ее дела, посещал светские мероприятия, а позже стал помогать с воспитанием наследников Джоли.

Джеймс не забывал и про свою карьеру. Его дебют на большом экране состоялся в фильме "Джиа", где его сестра исполнила главную роль. Позже он также снимался в таких проектах, как "Адская кухня", "Памятный альбом", "Соблазн", "Бал монстров", Спаситель до рассвета" и в ряде других.

В 2005 году Хейвен стал заниматься продюсерской деятельностью, а спустя год был удостоен чести стать исполнительным продюсером лос-анджелесского кинофестиваля Aryivist, в рамках которого показывают картины о проблемах прав человека, животных и защите окружающей среды.

Что же касается взаимоотношений отца Джона Войта и детей, то они наладились лишь в 2007 году. Семью объединило общее горе — Маршелин Бертран скончалась от рака яичников. Однако все же спустя несколько лет в их отношениях, в том числе и между Анджелиной и Джеймсом, произошел раскол. Во время бракоразводного процесса между Джоли и Брэда Питта Хейвен заявил, что в суде даст показания в пользу бывшего зятя. Он считал, что его сестра хочет лишить отца общения с детьми, а это, по его мнению, неправильное решение. На сторону Питта также встал и отец Джоли.