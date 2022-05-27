Жена Гарика Мартиросяна рассказала, что не дает им развестись

Недавно в СМИ появились слухи о том, что жена комика Гарика Мартиросяна подает на развод. Якобы резидент Comedy Club ей изменил с Яной Кошкиной.
По некоторым данным, Мартиросян даже купил квартиру в Москве для своей новой пассии. Однако Жанна, супруга шоумена опровергла эту информацию.
На днях она провела в соцсетях стрим в режиме вопрос-ответ. Конечно же фанатов очень волновал вопрос о разводе, а затем подписчики поинтересовались у Жанны, как им с Гариком удается так долго сохранить брак. Пара вместе уже 24 года.
Жанна призналась, что хорошее чувство юмора, это одно из главных условий крепости их брака. А потом отметила, что у Гарика есть очень веский мотив не разрывать отношений. «Со мной очень дорого разводиться. Так что лучше потерпеть», – резюмировала супруга комика.