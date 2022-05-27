Участник Maroon 5 продаст бывший дом известной певицы

Кармайкл купил объект в 2012 году, заплатив владевшей им K.D. Lang 1,9 миллиона долларов. На окруженном живой изгородью и деревянными воротами участке в 0,14 гектара располагаются жилой двухэтажный дом площадью 278 квадратных метров, отдельная арт-студия, двухместный гараж, терраса, бассейн, сауна и SPA-зона.

Внутри основного здания три спальни и две ванные. На первом этаже располагаются гостиная с домашним кинотеатром и каменным камином, смежная с музыкальной комнатой столовая с выходом на террасу, а также полностью оборудованная кухня с оснащенным системой подогрева полом. На цокольном этаже находится хозяйская спальня с гардеробной и камином.