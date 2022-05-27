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29 минут назад

Участник Maroon 5 продаст бывший дом известной певицы

Lenta.ru

Участник американской поп-группы Maroon 5 Джесси Кармайкл выставил на продажу бывший дом известной певицы K.D. Lang. Особняк в лос-анджелесском районе Голливуд Хилс можно приобрести за 3,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Участник Maroon 5 продаст бывший дом известной певицы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кармайкл купил объект в 2012 году, заплатив владевшей им K.D. Lang 1,9 миллиона долларов. На окруженном живой изгородью и деревянными воротами участке в 0,14 гектара располагаются жилой двухэтажный дом площадью 278 квадратных метров, отдельная арт-студия, двухместный гараж, терраса, бассейн, сауна и SPA-зона.

Внутри основного здания три спальни и две ванные. На первом этаже располагаются гостиная с домашним кинотеатром и каменным камином, смежная с музыкальной комнатой столовая с выходом на террасу, а также полностью оборудованная кухня с оснащенным системой подогрева полом. На цокольном этаже находится хозяйская спальня с гардеробной и камином.

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