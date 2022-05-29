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1 час назад

Наргиз Закировой пророчат закат карьеры

Экспресс газетаиещё 1

Наргиз Закировой пророчат закат карьеры. В Америке знаменитость никому не нужна.

Наргиз Закировой пророчат закат карьеры
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Наргиз Закирова с семьей эмигрировала в США в 1995-м. Америка встретила певицу не слишком радушно. Артистку, которая к 25 годам была звездой в родном Узбекистане, на работу нигде не брали – она не знала языка. Каким-то чудом Закировой удалось устроиться продавщицей в русский видеосалон. Два года Наргиз трудилась за копейки с утра до ночи. Ситуация наладилась, когда вокалистку пригласили выступать в популярный ресторан. В Штатах Закирова пела в группе и сольно, однако большой звездой стала по другую сторону океана – в России. Закирова прославилась благодаря вокальному шоу «Голос», в котором заняла второе место.

В РФ, по некоторым сведениям, Наргиз Закирова хорошо зарабатывала. Во времена сотрудничества с известным продюсером Максимом Фадеевым уроженка Узбекистана, как говорят, получала до десяти миллионов рублей ежемесячно. Также источники утверждают, что за участие в корпоративном мероприятии певица брала от полутора до двух миллионов рублей.

На днях Наргиз Закирову лишили возможности пополнять кошелек, выступая перед российскими поклонниками. Исполнительнице хита «Ты - моя нежность» запретили въезд в Россию. В ближайшие 50 лет звезда не сможет попасть на территорию нашей страны. О том, что является персоной нон грата в РФ из-за антироссийских заявлений, звезда узнала по пути в Москву в аэропорту Домодедово, оттуда ее отправили обратно в Ташкент.

Известный продюсер Леонид Дзюник считает, что Наргиз Закирову ожидает печальная участь. По его словам, на карьере артистки поставлен крест. Россия – единственная страна, в которой ценилось творчество Закировой. Американской аудитории Наргиз не нужна.

«Да кому она там нужна? Она никому там не нужна! Нафиг никому не нужна! Будет петь по каким-то ресторанам, по кабачкам каким-то, ну или пускай едет в Узбекистан. Там ее тоже не особо ждут. <…> Нагадила? Нюхай теперь! Или ложкой ешь!» - заявил Дзюник.

Леонид Дзюник,Максим Фадеев,Аэропорт Домодедово,
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