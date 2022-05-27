Жена Гуфа о родах: «Даже не подозревала, что ждет меня впереди»

Недавно рэпер Гуф снова стал папой. Жена музыканта Юлия Королева родила в столичной клинике «Лапино», в пользу которой обычно делают выбор известные персоны.

Фото: социальные сети социальные сети

Супруги не озвучивают пол новорожденного, зато Юлия начала делиться эмоциями от первых минут материнства. Как оказалось, роды стали для нее испытанием.

«Фотографировалась во время схваток, думая, как же больно. Даже не подозревала, что ждет меня впереди. Отдельное спасибо хочу выразить моему врачу, акушеру-гинекологу высшей категории Ольге Федоровне, а также Алле Геннадьевне, которая не подходила от меня целые сутки. И всей остальной бригаде врачей спасибо!»

К слову, для Юлии этот ребенком стал первым, а у Гуфа уже есть сын Сэм от первой жены Айзы Долматовой. Сначала бывшая плохо восприняла Юлию, считала, что она плохо влияет на Сэма.

Девушка старалась не обращать внимания на козни Айзы, но иногда все же негодовала.

«Как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа. Необоснованные оскорбления в мой адрес лишь подтверждают недалекость личности и отсутствие уважения (и любви тем более) к своему бывшему мужу», — отмечала она.