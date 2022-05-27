Почему звезды неожиданно пропадают с экранов?

Иногда любимые артисты в одночасье теряют славу и успех, а некоторые самостоятельно решают закончить карьеру на пике
Кажется, достигнув пика славы, можно не бояться, что в один день тебя забудут, перестанут приглашать не концерты или присылать сценарии новых фильмов. Но мир шоу-бизнеса жесток, поэтому выпав из обоймы, бывает сложно вернуться. Впрочем, некоторые знаменитости заканчивают карьеру на пике популярности по собственному желанию, считая, что уже сыграли лучшие роли.
Появление певца в начале двухтысячных произвело настоящий фурор в отечественном шоу-бизнесе: его окружали мифы и тайны, а необычный голос завораживал тысячи поклонников. Правда, через несколько лет Витас неожиданно перестал появляться на экранах, а к его композициям публика больше не проявляла такой интерес, как раньше. Чтобы использовать время с пользой, артист решил использовать время творческого затишья на родине и отправился в Китай. Там он произвел настоящий фурор, стал любимцем миллионов, про него даже рисовали комиксы. Но остаться в этой стране Витас отказался: дома его ждала жена. В России певец выступает редко, но все еще записывает новые песни и уверяет, что у него есть верные поклонники, которые с нетерпением ждут гастролей в своем городе.
После успеха «Маски» актриса снималась в нескольких кассовых фильмах ежегодно, получила невероятную популярность и пару десятков премий. Но последняя картина с участием Кэмерон вышла на экраны в 2015 году. После этого блондинка отказывалась от предложений и новых сценариев. Оказалось, что актриса увлеклась виноделием: она купила виноградник и занялась выпуском напитка собственного производства. К тому же, в 2020 году Диас впервые стала мамой и теперь проводит все время с маленькой дочкой.
Популярность пришла к актрисе после роли в фильме «Граница. Таежный роман», а сериалы «Земский доктор» и «Личная жизнь доктора Селивановой» сделали Ольгу звездой первой величины. Но, насладившись славой, знаменитость неожиданно перестала сниматься в кино и сериалах. В 2017 году она приняла решение остановить карьеру и заняться воспитанием сына Наума. Иногда Ольга появляется на детских конкурсах в качестве члена жюри и ведет благотворительные мероприятия.
Кажется, ни одна романтическая комедия в конце восьмидесятых-начале двухтысячных не обходилась без Мег Райан. Блондинку с распахнутыми наивными глазами публика обожала, армия ее поклонников до сих пор считает, что Мег — идеальная актриса для мелодрам и ромкомов. Но сама Райан быстро устала от популярности. В 2015 году она снялась в драме «Итака» и приняла решение на этом остановить карьеру. Мег признавалась, что очень устала от тяжелого графика и намерена посвятить время семье и здоровью.
На его счету более ста ролей в кино, три премии «Оскар» и невероятна зрительская любовь. Джек Николсон гармонично смотрится в любом амплуа, а фильмы с его участием всегда становились хитами. Несмотря на возраст, артист оставался крайне востребованным, но в 2011 году он понял, что съемки больше не приносят удовольствия и завершил карьеру. Теперь Джека можно увидеть на трибунах баскетбольных матчей, в городских парках или мексиканских ресторанах: он проводит время с удовольствием, ни в чем себе не отказывая.